Tumore mammario. Sbloccati 20 milioni per prevenzione oncologica

“Con l’approvazione del decreto attuativo del Ministero della Salute che sblocca 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l’utilizzo su tutto il territorio nazionale dei test genomici per ‘l’appropriatezza diagnostica, prognostica e terapeutica del tumore mammario’, è stato fatto un importante passo avanti nella lotta a questa forma di tumore.” Lo annuncia la presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera Marialucia Lorefice (M5S), da sempre molto attenta al tema della promozione della prevenzione del tumore mammario, e tra i sostenitori dell’istituzione della Giornata nazionale dedicata alla sensibilizzazione sul tumore metastatico al seno.

“Il decreto ministeriale fa seguito all’emendamento approvato nell’ultima Legge di Bilancio e dà l’opportunità – aggiunge – a tutte le donne in Italia di poter accedere a questo test, prima gratuito solo in poche regioni.

Un’arma in più per contrastare questa malattia che, come rilevato dall’Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM), è in assoluto la forma di tumore più frequente in Italia: nel 2020 sono stimati quasi 55mila nuovi casi e le nuove diagnosi di tumore del seno sono aumentate del 14% in 5 anni”.

“Col decreto attuativo sarà possibile permettere agli ospedali di sostenere le spese per i test genomici per il carcinoma mammario, ormonoresponsivo in stadio precoce. Un investimento necessario nel nostro sistema sanitario per migliorare le condizioni di salute e la qualità della vita a tantissime donne.” Conclude Lorefice

