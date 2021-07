Lega. “Emergenza idrica a Ragusa da risolvere urgentemente”

La Lega Sicilia in Provincia di Ragusa prende atto oggi che il sindaco del comune capoluogo abbia riconosciuto pubblicamente che “la siccità e la conseguente crisi idrica rappresentino senza dubbio il tema prevalente delle ultime settimane”. Ci chiediamo, però, se davvero in questi ultimi mesi i meccanismi politici, burocratici e tecnici del Comune abbiano funzionato al meglio e i responsabili abbiano profuso il massimo impegno e ottenuto i migliori risultati. Perché da troppo tempo ampie porzioni di popolazione sono costrette a vivere enormi problemi quotidiani per l’approvvigionamento d’acqua e ne stiamo raccogliendo le giuste e legittime lamentele. Se la gestione della rete non è stata ottimale l’amministrazione ragusana ha il dovere di incalzare i responsabili. Il protocollo d’intesa con Consorzio di Bonifica per prelevare acqua dalla diga di Santa Rosalia è un atto positivo ma anche qua dalle parole messe nero su bianco è indispensabile passare ai fatti, subito. E’ vero che questo inizio estate è stato anomalo per le temperature altissime e l’assenza di piogge ma non possiamo assolutamente rischiare che in estate tanto i residenti quanto i turisti ospiti nel nostro territorio rimangano senz’acqua: nel secondo caso si rischierebbe pure un danno di immagine di proporzioni enormi e forse irrimediabile. Serve, prosegue Salvo Mallia, Commissario Lega Sicilia Provincia di Ragusa, anche una campagna seria di sensibilizzazione per i cittadini a non sprecare l’acqua, a risparmiare nei limiti delle possibilità di ciascuno per evitare conseguenze nefaste alla collettività. Queste considerazioni su Ragusa le estendiamo in primis a Vittoria dove pure bisogna trovare velocemente soluzioni alle “falle” sistematiche nel servizio di approvvigionamento idrico e le estendiamo, infine, a tutti i comuni iblei dove la Lega, con il pieno sostegno del nostro segretario regionale, on. Nino Minardo, con i suoi rappresentanti nei consigli comunali e con tutta la sua classe dirigente locale vigilerà affinchè si investano tutte le risorse e si lavori al meglio per allontanare lo spauracchio della mancanza di acqua per cittadini e turisti

