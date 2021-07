Modica. Incontro “Amici del Madagascar dei Monti Iblei”

Da qualche anno opera nelle diocesi di Ragusa, Noto e Siracusa un’associazione denominata “Amici del Madagascar dei monti Iblei”, impegnata nel volontariato e che nel mese di giugno ha programmato una serie di incontri per fare un’azione di sensibilizzazione dell’adozione a distanza, grazie alla quale un bambino del Madagascar ha la possibilità di potere studiare, di potere mangiare, di potere essere curato se malato, in una parola di potere crescere.

Lo scorso 23 giugno, grazie all’accoglienza del parroco della Basilica Madonna delle Grazie, don Stefano Modica, gli “Amici del Madagascar dei monti Iblei” che operano a Modica, hanno incontrato dopo la celebrazione eucaristica, le famiglie che sostengono il progetto del sostegno a distanza “Regalati un sorriso”, consegnando la scheda dell’adozione con la foto dei bimbi e la relative notizie. E’ stato un momento molto sentito che ha ricaricato le energie dei partecipanti nel continuare in questo progetto che fa tanto bene a bimbi che abitano “quasi alla fine del mondo”, in quella terra che è il Madagascar.

A Modica, il gruppo è nato nel 2017 ed è animato, tra gli altri, dai coniugi Ettore e Giuseppina Branca e da Caterina Modica, ed è coinvolto nell’ azione di volontariato rispondendo a tutti i 6 progetti portati avanti dall’associazione: 1)Adozione a distanza; 2) Mensa scolastica; 3) Pronto soccorso ed emergenza Carestia nel sud del Madagascar; 4) Universitari; 5) Raccolta materiale scolastico; 6) Raccolta spazzolini nelle scuole.

L’Associazione “Amici del Madagascar dei Monti Iblei” opera a Melilli, Siracusa, Floridia, Palazzolo, Augusta, Lentini, Giarratana, Buccheri, Canicattini, Solarino, Ragusa e Modica, e in diversi anni ha contribuito alla realizzazione di tanti progetti: scuole, mense, acquedotti, parchi giochi, case accoglienza, chiese creando un ponte di amicizia e solidarietà con questa parte del mondo.

