Wislawa Szymborska. Cinque poesie dell’illustre Premio Nobel.

Sin da giovanissima Wislawa Szymborska, premio Nobel per la Letteratura nel 1996, ha iniziato a percorrere la strada della poesia, della critica letteraria e della saggistica. Riportiamo di seguito 5 poesie dell’illustre letterata. 1) Le tre frasi più strane. 2) Fine e inizio. 3) Elogio ai sogni. 4) Gratitudine. 5) Amore a prima vista.

1

“Quando pronuncio la parola Futuro,

la prima sillaba appartiene già al passato.

Quando pronuncio la parola Silenzio, la

distruggo.

Quando pronuncio la parola Niente,

creo qualcosa che non rientra in nessuna non esistenza.”

2

“Dopo ogni guerra

qualcuno deve ripulire.

Non andare da solo a sistemare le cose,

dico.

Qualcuno deve portare i detriti

sul marciapiede in

modo che possano passare

camion pieni di cadaveri.

Qualcuno deve passare

attraverso il fango, la cenere, le

molle dei divani,

schegge di vetro

e stracci insanguinati.

Qualcuno deve trascinare una trave

per puntellare un muro,

qualcuno ha messo il vetro alla finestra

e la porta sui cardini.

Questa cosa fotogenica ha poco

e impiega anni.

Tutti loro le macchine fotografiche sono già passate

a un’altra guerra (…) “.

3

“Nei miei sogni

dipingo come Vermeer van Delft.

Parlo fluentemente greco

e non solo con i vivi.

Guido un’auto

che mi obbedisce.

Ho talento,

scrivo lunghe, grandi poesie.

Sento voci

non meno dei grandi santi .

Rimarrebbero stupiti del

mio virtuosismo. Al pianoforte.

Galleggio nell’aria correttamente,

cioè da solo.

Se cado dal soffitto

posso atterrare dolcemente sull’erba verde.

Non è difficile per me

respirare sott’acqua .

Non posso lamentarmi:

sono riuscito a scoprire Atlantide .

Mi fa piacere che appena prima di morire

riesco sempre a svegliarmi (…).”

4

“Devo molto

a coloro che non amo.

Il sollievo con cui accetto

che siano amati da qualcun altro.

La felicità che non sono

un lupo per le sue pecore (…)”.

5

Sono entrambi convinti

che un sentimento improvviso li abbia uniti.

Quella sicurezza è bella,

ma l’insicurezza è più bella.

Immaginano che dal momento che non si conoscevano prima,

non fosse successo nulla tra loro.

Ma che dire delle strade, delle scale, dei corridoi

in cui potrebbero essersi incrociati tanto tempo fa?

Vorrei chiederti

se non ricordi

– forse un incontro faccia a faccia

qualche volta su una porta girevole,

o un

suono “scusa” o “ti sbagli” al telefono –

ma conosco la tua risposta .

Non ricordano.

Sarebbero sorpresi

di sapere che il

caso ha giocato con loro per molto tempo ,

una coincidenza non ancora pronta

a diventare il loro destino,

che li avvicinava sempre di più,

che li ostacolava

e che, trattenendo le risate,

si faceva da parte.

