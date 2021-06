Tutti in piazza per Italia – Belgio: due maxi schermi a Modica

In occasione dei quarti di finale del Campionato Europeo tra Italia e Belgio, il Comune di Modica ha organizzato due maxi schermi per far rivivere quelle notti magiche che la Nazionale riesce a regalare. Uno verrà posizionato all’interno dell’atrio comunale e l’altro in Piazza Mediterraneo. L’incontro è in programma venerdi 2 luglio alle 21.00

Salva