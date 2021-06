Pallamano. Primo colpo di mercato per la KeyJey Ragusa

La stagione ufficiale 2020-2021 si è conclusa da qualche settimana ma la KeyJey Ragusa è già al lavoro per programmare la prossima. In questo senso è da leggersi il primo colpo di mercato messo a segno. Arriva il terzino sinistro Juan Pablo Canete. Nato a Buenos Aires, ha giocato nella stagione 2019-20 e 2020-21 nel River Plata, sia per quanto riguarda l’under 21 che in prima squadra (milita nella Serie A argentina). “Dopo la partenza di Russello, Lodato e La Rocca (che ringraziamo per il lavoro svolto quest’anno e a cui auguriamo il meglio in vista delle stagioni future) –spiegano dalla dirigenza della società ragusana – eradoveroso riformare una squadra che potesse ben figurare nel prossimo campionato di Serie A2 nazionale”. Ed è proprio da Canete, insieme ai giovanissimi ragusani, che la società riparte per gettare delle basi che possano durare, senza doversi ritrovare a fare i conti con ilcambio formazione di anno in anno. Canete è un ragazzo giovane e talentuoso che, messo nelle giuste mani, comequelle di mister Mario Gulino, riconfermato anche per la prossima stagione, saprà sicuramente tirare fuori ilproprio potenziale nel corso del prossimo campionato che disputerà con la maglia della KeyJey. “Siamo al lavoro – dicono ancora dalla dirigenza iblea – percompletare la squadra e non farci trovare impreparati come durante lo scorso campionato. Ecco perchépossiamo affermare già sin da ora che sono in arrivo altre sorprese che si annunciano molto interessanti.Sorprese che dovrebbero consentire di compiere quel salto di qualità da tutti auspicato”.

