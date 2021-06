Vasto incendio tra Chiaramonte Gulfi e Licodia Eubea

Incendio di vaste proporzioni tra il Chiaramonte Gulfi e Licodia Eubea. Le fiamme hanno interessato la zona di contrada Filo Zingaro e si sono propagate velocemente anche in direzione di contrada Casasia e delle contrade che sono state interessate dal violento incendio della settimana scorsa, che ha distruttto un’ampia zona boschiva, colture e zona di pascolo e lambito alcune abitazioni, con gravi danni ad aziende agricole e zootecniche.

Le fiamme sono iniziate intorno alle 6 del mattino: questo fa ritenere improbabile un fenomeno di autocombustione. Sul fronte dell’incendio sono impegnati gli uomini della Forestale, anche con gli elicotteri ed è stato chiesto l’intervento dei Canadair.

Appena 5 giorni fa, un altro vasto incendio era divampato sempre nel bosco di Chiaramonte Gulfi e sempre alle prime luci dell’alba. In quel caso le fiamme erano divampate nel territorio di Monterosso al confine con Chiaramonte Gulfi in contrada Dicchiara Cravara, fino a espandersi in una zona di circa 300/350 ettari. Anche in quel caso, è stato necessario l’intervento dei canadair.

Salva