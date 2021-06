Spadaro: “Strade da scerbare a Modica”

Strade e/o vie di Modica necessitano di essere scerbate. Lo denuncia il consigliere comunale Giovanni Spadaro, il quale rileva che la scerbatura è un servizio che i cittadini pagano con la TARI.

“Nel Capitolato speciale d’appalto – spiega – alla voce “Spazzamento stradale” c’è scritto che nello spazzamento stradale è previsto il diserbo/scerbamento e in più, nell’allegato “Descrizioni e caratteristiche dei servizi”, si prevede che il diserbo/scerbamento consiste nella rimozione della vegetazione spontanea che cresce lungo i cigli delle strade, delle aiuole e degli spazi pubblici nei centri abitati in cui viene effettuata la raccolta.

Il tutto viene eseguito secondo un calendario giornaliero.

Chiedo quindi di conoscere detto calendario giornaliero del servizio di scerbamento e quali sono i motivi del disservizio ripetutamente segnalato dai cittadini.

Inoltre, chiedo di sapere se per questo disservizio viene applicata una penale per la ditta appaltatrice del Servizio di Raccolta degli R.S.U.”.

