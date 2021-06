Ragusa. Anche per il 2021 riduzione Tari per imprese economiche

Il Consiglio Comunale di Ragusa ha approvato la proposta della Giunta Municipale di riduzione della Tari per le imprese economiche anche per il 2021.

A questo proposito l’assessore ai tributi, Giovanni Iacono, dichiara : “Deliberate riduzioni della TARI anche per il 2021 oltre a quelle già applicate per il 2020 per tutti i tributi locali, per l’IMU per le categorie economiche C e D, ricordo che il Comune ha deciso di non applicare neanche un euro di aliquota per questa categoria che rimane solo per la parte dello Stato che non invece non ha ridotto la propria parte del 7,6. Anche per il 2021 stiamo applicando le riduzioni per l’occupazione di suolo pubblico che determinano altre minori entrate. Quanto deciso vuole essere una attenuazione dell’impatto finanziario sulle categorie commerciali colpite dall’emergenza Covid-19 e contribuire alla ripartenza delle imprese.

Per il 2021, alle seguenti categorie di utenze non domestiche indicate nell’elenco riportato in calce, la tassa è ridotta nella misura complessiva del 50% , attraverso l’azzeramento della quota variabile e una contestuale riduzione della quota fissa che consenta di abbattere complessivamente non oltre il 50% le somme dovute sulla scorta del piano economico finanziario della TARI 2021. “

La riduzione complessiva avrà un impatto di minori entrate del Comune per 2.918.986,51 euro che potranno trovare copertura finanziaria in sede di liquidazione con il fondo perequativo Regionale degli Enti Locali. Sono esclusi da tali benefici le categorie alimentari e gli istituti di credito”.

Categorie di attività ai fini TARI

Musei,, Biblioteche, Associazioni , Luoghi di culto

Cinematografi e Teatro

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, Impianti sportivi, Palestre Stabilimenti balneari

Esposizione, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, altri beni durevoli

Edicola, Farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolare quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, etc

Banchi di mercato di beni durevoliAttività artigianali tipo botteghe : Parrucchiere, barbiere, etc

Attività artigianali tipo botteghe:Falegname,Idraulico,Fabbro,etc

Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione di beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mensa,Birrerie, Hamburgheria

Bar, Caffè, Pasticceria

Discoteca Night Club

