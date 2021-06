L’incendio boschi di Chiaramonte e Monterosso. “Facciamo rete”

“L’incendio della scorsa settimana, e soprattutto i gravi danni che lo stesso ha causato, non possono non rendere imprescindibile un intervento della politica. Ma per farlo è indispensabile mettere da parte le appartenenze e lavorare tutti verso un’unica direzione”. E’ quanto affermano i consiglieri comunali della Lega Chiaramonte Giovanni Presti e Giancarlo Gurrieri dopo avere constatato l’entità del disastro. “Il bosco, per noi di Chiaramonte ma anche per gli amici monterossani – chiariscono i due – è fonte di vita, è occasione di lavoro ma anche opportunità di crescita turistica. Se il bosco è distrutto, tutto questo viene meno. Già nel nostro paese, quattro anni fa, siamo stati costretti a fare i conti con un altro incendio devastante che ha quasi dimezzato la copertura della nostra pineta. E, ancora oggi, ne stiamo scontando le conseguenze. Ora, il disastro della scorsa settimana che ha ulteriormente ridotto la superficie boschiva di quest’area. Riteniamo sia venuto il momento di fare rete, di unirci tutti assieme, per trovare le soluzioni migliori destinate ad evitare il ripetersi di simili episodi. Non possiamo continuare a subire un’altra volta. E’ fondamentale accertare le responsabilità e intensificare i controlli per bloccare sul nascere altri tentativi che potrebbero compromettere, e in maniera seria, la tenuta dei nostri boschi”.

Salva