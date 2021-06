Asp Ragusa. Si attiva servizio on line per scelta medico

Dal 1° luglio 2021 all’Asp di Ragusa attivo il nuovo servizio di cambio on line per la scelta del medico di famiglia.

Un manuale utente a disposizione per accompagnare l’interessato nella scelta del medico di base.

Per poter accedere al servizio “Cambio medico online”, è necessario registrarsi e accedere alla sezione “Servizi online” del sito web www.asp.rg.it.

All’interno dei “Servizi online” cliccare sul servizio d’interesse, in questo caso “Cambio medico online”. Il servizio on line è utilizzabile anche da cellulare.

Per registrarsi è necessario inserire i propri dati: Codice fiscale, cellulare e mail.

«Niente più lunghe file allo sportello o perdite di tempo per la scelta del medico di famiglia. Dal primo giorno del mese di luglio la procedura potrà essere svolta da casa senza recarsi negli uffici dell’Asp, grazie al servizio online» – ha spiegato il Direttore Generale – «Una risposta che elimina i disagi legati al doversi recare di persona agli sportelli aziendali per questo adempimento. Ora, chi lo vorrà, potrà farlo direttamente da casa propria, utilizzando i più comuni apparecchi informatici, come pc, smartphone o tablet. Un servizio che non solo consentirà di ridurre gli accessi negli uffici dell’Asp, limitando il rischio di assembramenti in questo momento di emergenza, ma permetterà agli utenti che risiedono in centri distanti dagli sportelli di non doversi spostare».