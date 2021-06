Venezuela: primarie per elezioni presidenziali mese di novembre

Il presidente Nicolás Maduro e il vicepresidente del Partito Socialista Unito del Venezuela, Diosdado Cabello, hanno definito positiva la corsa a nomine e selezione dei candidati per le primarie interne dell’8 agosto. Il leader socialista ha riferito che al momento ci sono già 27.602 candidati, con posizioni diverse, dalle basi del PSUV. Diosdado Cabello ha sottolineato che il numero dei nominati per i soli governatori è di 2.361 donne e 1.232 uomini, evidenziando la leadership delle donne. Il presidente ha fatto notare la partecipazione della gioventù socialista e ha sottolineato che il PSUV sta dando un grande esempio al mondo di come il Venezuela sia un popolo consapevole, autorevole e organizzato.

Salva