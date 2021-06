Miami: cubani-americani chiedono fine sanzioni isola caraibica

Centinaia di cubani sono scesi in piazza a Miami, in Florida, per chiedere la fine del blocco economico, commerciale e finanziario che gli Stati Uniti impongono a Cuba da più di 60 anni. Il coordinatore del progetto Puentes de Amor, Carlos Lazo, ha affermato che si tratta di un’azione senza precedenti, poiché i partecipanti ha percorso l’8a strada e la Brickell Avenue a Miami, nonché l’autostrada federale US1, importante arteria della Florida. Secondo l’attivista cubano-americano, durante la marcia i manifestanti hanno sostenuto con entusiasmo l’iniziativa contro le sanzioni coercitive unilaterali in vigore nell’isola caraibica. Il leader di Puentes de Amor, ha aggiunto, che nei giorni scorsi ha percorso 7.000 chilometri in auto da Seattle (Washington) , Las Vegas ( Nevada), Missouri e infine attraverso la città Tampa e Miami per unirsi ai cori di protesta dei suoi sostenitori.

