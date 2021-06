Ragusa. Si sblocca Iter assegnazione 36 alloggi di erp.

Una procedura che si sblocca. Dopo 11 anni. Il Comune di Ragusa bandisce il concorso per la formazione della graduatoria generale inerente l’assegnazione in locazione semplice di 36 alloggi di edilizia residenziale pubblica sul territorio cittadino. Le istanze, sull’apposito modello del Comune, dovranno essere presentate entro il 24 agosto prossimo. Tutte le indicazioni sul sito dell’ente di palazzo dell’Aquila (www.comune.ragusa.gov.it). Al bando, predisposto dall’assessorato ai Servizi sociali, ha lavorato molto il consigliere comunale delegato Luca Rivillito. “Ringrazio il dirigente del settore a palazzo dell’Aquila, Salvatore Guadagnino, oltre al direttore Antonino Lutri e al funzionario Ettore Di Paola dell’Iacp – spiega – per avere collaborato in sintonia con il sottoscritto nella realizzazione di un lavoro da me molto ben conosciuto per motivi professionali. Ed è sicuramente un risultato, di cui si fregia ulteriormente l’amministrazione Cassì nell’ambito del sociale, il fatto di essere riusciti a sbloccare un iter così complesso dopo oltre un decennio. Nel bando sono indicate tutte le documentazioni che chi intende inoltrare l’istanza deve presentare. Riteniamo si tratti di una risposta molto importante per chi ha necessità e non poteva usufruire degli strumenti adeguati. Sono molto orgoglioso del fatto che sia stato tagliato il traguardo prefissato”.

Salva