Santa Croce. Atleti over 16 possono vaccinarsi il 7 luglio

Anche gli atleti delle società sportive di Santa Croce Camerina avranno la possibilità di vaccinarsi. Lo rende noto il Sindaco, Giovanni Barone, dopo l’accordo raggiunto con l’ASP di Ragusa e i rappresentanti delle maggiori società che rappresentano Santa Croce per varie discipline sportive. La giornata prevista per la vaccinazione degli sportivi, “Over 16”, con dose di Pfizer, è stata individuata il 7 luglio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso il Centro Vaccinale di Santa Croce in Via G. Iozzia (Centro Terza Primavera).

All’incontro con il primo cittadino erano presenti il Dott. Giovanni Ragusa in qualità di responsabile degli Hub Vaccinali della provincia di Ragusa, la Dott.ssa Antonia Sallemi dell’ASP di Ragusa e i vertici delle società: UPD Santa Croce, CS Kamarina, Atletico Santa Croce, Vigor, ASD Libertas Santa Croce e le due società di Taekwondo; inoltre è stata informata della possibilità di vaccinazione degli atleti Over 16 anche il Circolo Velico Kaukana.

“Vogliamo garantire – ha affermato il Sindaco Barone – la massima sicurezza ai nostri atleti che rappresentano la città di Santa Croce nella varie discipline sportive a cominciare dalla prossima stagione agonistica che s’avvierà il prossimo autunno. Lo scopo è anche quello di arrivare all’estate 2022 nel totale convincimento che i nostri ragazzi saranno immuni al Virus.”

