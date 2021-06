Ragusa. La Protezione Civile a fianco rondoni e stornelli

Anche la Protezione Civile comunale in campo per dare sostegno all’encomiabile opera portata avanti in questi giorni da un gruppo di volontari che hanno utilizzato un magazzino ubicato in via ing. Migliorisi per ricoverare e soccorrere diverse centinaia di rondoni e stornelli che, per il caldo torrido di questi giorni, non riuscivano a volare e stremati cadevano a terra.

A questo proposito l’assessore comunale alla Protezione civile comunale, Giovanni Iacono dichiara quanto segue:

“Nei giorni scorsi sono stato avvisato che alcune volontari avevano richiesto supporto ed aiuto anche dalla Protezione Civile Comunale per soccorrere diverse centinaia di rondoni e stornelli che le associazioni di volontariato stavano raccogliendo a terra non riuscendo a volare a causa dell’enorme caldo di questi giorni. Ho quindi allertato immediatamente la Protezione civile comunale che, come sempre, si è rivelata disponibile ed in maniera efficace ed efficiente, ha dato il supporto e l’aiuto necessario ai volontari. Abbiamo portato nel deposito, trasformato come base di soccorso, un tavolo e del materiale come ad esempio guanti ed altri dispositivi che potevano essere utili a curare questi piccoli volatili. Non posso che rivolgere quindi un grande plauso a tutti coloro che stanno svolgendo questo encomiabile opera di volontariato per sottrarre alla morte diverse centinaia di volatili”.

