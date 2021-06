Colombia. Sette omicidi in tre giorni: 5 oggi

A un’ora e mezza dall’area urbana del comune di San Vicente del Caguan, nel villaggio di La Sierra, cinque contadini colombiani sono stati uccisi da gruppi irregolari, hanno riferito le autorità locali. Fanno seguito alle morti, nella regione del Cauca, delle giovani leader comuniste Diana Jaramillo e Norelia Trumpeta, assassinate negli ultimi due giorni. Questo nuovo massacro accaduto nel dipartimento di Caqueta, va incluso nel quadro della sistematica violenza che sta attraversando la Colombia, perpetrata da organizzazioni armate irregolari. Le autorità non hanno ancora saputo specificare l’identità e i moventi degli assassini. Il senatore indigeno Feliciano Valencia ha detto: “Mentre il governo distoglie la nostra attenzione dai fatti, la Colombia continua a morire dissanguata”. L’Istituto per lo sviluppo e gli studi sulla pace ha sottolineato che con questi cinque omicidi, il totale dei morti ammazzati nelle regioni colombiane di Cuca e Antioquia è salito a 45, per un totale nazionale 170 assassini nel 2021.

