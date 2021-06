Moria di rondoni in provincia di Ragusa

Moria di rondoni, rondini e stornelli, in particolare nei centri storici. Il problema sarebbe determinato dal caldo che surriscalda le tegole con temperature insopportabili per i volatili. Solo a Ragusa negli ultimi giorni in cui le temperature hanno superato i 40 gradi, un nucleo di volontari capeggiato da Luisa Fargione e Antonio Bologni, ne ha accolti circa 450 in un magazzino fresco di via ingegnere Migliorisi ma arrivano continuamente richieste di aiuto da ogni parte della Sicilia.

Altri 200 rondoni almeno a Modica, chiamate anche da Vittoria, Scicli e il numero telefonico messo a disposizione dalla coppia squilla continuamente. Nella pagina Facebook, «Recupero Balestrucci, Rondini, Rondoni e volatili in generale» decine di messaggi. La coppia si è rivolta al Comune di Ragusa per chiedere aiuto vista la situazione di emergenza. Ieri è intervenuta anche la Protezione civile comunale che segue per il Dipartimento regionale l’evolversi del caldo.

