La storia di Kylian Mbappé – E’ lui il futuro del calcio?

Kylian Mbappè Lottin è considerato al momento uno dei più importanti calciatori a livello mondiale, anzi probabilmente proprio il talento migliore a solcare i campi da calcio, tra i calciatori più quotati anche per quanto riguarda i bonus bookmakers più affidabili nel panorama delle piattaforme dedicate.

Nato non lontano da Parigi il 20 dicembre 1998, Mbappè può contare su degli ottimi geni in famiglia: il padre Wilfried è dirigente dell’AS Bondy mentre la madre Fayza è un’ex giocatrice professionista di pallamano.

Proprio nell’AS Bondy il giovane Kylian comincia a dare i primi calci al pallone, trasferendosi in tenera età all’INF Clairefontaine, la più importante accademia calcistica per i giovani francesi. Fin da subito Mbappè attira le attenzioni dei più importanti club al mondo, ma è il Monaco ad assicurarsi il giovane attaccante francese, offrendogli di entrare nella sua squadra giovanile, allenandosi al centro di formazione di La Turbie.

Kylian Mbappè mostra subito le sue capacità anche con la società monegasca e nel giro di due anni, nel 2015, riceve la convocaziona per la seconda squadra, con la quale gioca un totale di 12 partite segnando anche 4 reti.

Il debutto in Ligue 1 con il Monaco e l’inizio di una sfavillante carriera​​

La chiamata dalla prima squadra del Monaco non tarda ad arrivare, grazie anche alle sue prestazioni stupefacenti che lo collocano ad un livello troppo superiore rispetto ai coetanei. Il 2 dicembre 2015, prima di compiere 17 anni, Mbappè fa il suo debuto in Ligue 1 diventando il calciatore più giovane ad esordire con il club monegasco.

Questo è solo uno dei tantissimi record battuti da Mbappè, che segnando la sua prima rete a 17 anni e 62 giorni è diventato il marcatore più giovane della storia del Monaco, superando anche un certo Thierry Henry. E’ bene notare che fino a quel momento Mbappè non godeva ancora di un contratto da professionista, che firmerà soltanto nel 2016.

Nella stagione 2016.2017 avviene l’esplosione del fenomeno Mbappè, che si mette in mostra non solo in Ligue 1 ma anche in Champions League, segnando le sue due prime reti contro il Manchester City. Mbappè realizza altre 3 reti contro il Borussia Dortmund ed 1 goal contro la Juventus nella semifinale persa dai monegaschi. In virtù della rete segnata allo Juventus Stadium, Kylian è diventato il più giovane giocatore a segnare in una finale di Champions League.

Grazie alle sue prestazioni fuori dal comune ed ai goal importanti segnati con i monegaschi, a fine stagione 2016/2017 Mbappè si è laureato campione di Francia, alzando al cielo il suo primo trofeo da calciatore professionista.

Il passaggio al PSG e la consacrazione mondiale

La stagione 2017-2018 è da incorniciare per Kylian Mbappe. Nell’agosto 2017 il calciatore francese va in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint Germain: per lui la clausola per l’acquisto definitivo viene fissata a 145 milioni di euro + bonus da circa 35 milioni.

Nel suo primo anno a Parigi Mbappe conquista la Coppa di Lega, la Coppa di Francia, la Supercoppa di Francia ed il campionato francese Ligue 1, ma la delusione per la sconfitta agli ottavi di Champions League contro il Real Madrid sembra rovinare la stagione dell’attaccante.

Finita la stagione con il PSG Mbappe gioca un ruolo fondamentale nella vittoria francese nei Mondiali 2018. La stella di Mbappe diventa la più brillante definitivamente durante gli ottavi di finale contro l’Argentina, in cui l’attaccante francese realizza una doppietta procurandosi anche un rigore, poi realizzato da Antoine Griezmann.

Con il goal in finale contro la Croazia, Mbappe diventa il secondo adolescente (teen ager) a realizzare una rete nell’ultima partita dei Mondiali: prima di lui c’era riuscito soltanto Pelé. In totale Kylian Mbappe realizza 4 goal in tutto il torneo e risulta decisivo affinché la nazionale transalpina alzi la Coppa del Mondo al cielo, venendo premiato anche come miglior giovane di quell’edizione della World Cup.

Negli ultimi tre anni Mbappe ha vinto consecutivamente il titolo di capocannoniere della Ligue 1, realizzando la bellezza di 78 goal nel massimo campionato francese.

Salva