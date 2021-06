Il cortometraggio “Dopo di Noi” di Anffas Modica in finale

Il cortometraggio “Dopo di Noi”, realizzato da Anffas Modica e dallo stimato regista locale Alessio Micieli, è in finale al Festival “Officine Social Movie” di Arezzo.

Il cortometraggio tratta un tema di scottante attualità per le persone con disabilità e per le loro famiglie: cosa ne sarà dei nostri ragazzi quando noi familiari non potremo più prendercene cura? Il corto affronta questo interrogativo con ironia e sensibilità, mostrando il percorso di un gruppo di ragazzi con disabilità verso la loro autonomia (nei panni di attori gli stessi ragazzi dell’ Anffas).

In particolare, la storia si dipana attraverso il rapporto di amicizia e complementarietà che si instaura tra due bambini con forme più o meno gravi di disabilità; quando la bambina è costretta a lasciare il centro che frequentano, il bambino, gravemente autistico, non riesce ad esternare e comunicare le sue emozioni e sembra indifferente rispetto all’addio dell’amica, ma mostrerà di essere stato legato a lei attraverso la musica.

Dopo diverse rassegne in cui è entrato in Selezione, come il “Giffoni School Experience” 2019, “Dopo di Noi” si è classificato come finalista in due diversi Festival, di cui uno appunto “Officine Social Movie” nella categoria “Autismo Arezzo”, promosso dall’associazione omonima.

Fieri del risultato fin ora raggiunto, teniamo le dita incrociate in attesa della finale, che si terrà mercoledì 30 giugno.

