Modica, Volontariato: un’esperienza da “Maturità”

Il Volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità […], mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità […], in modo personale, spontaneo e gratuito, […] ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Io sono una di questi. Ebbene sì, faccio parte di un’associazione di volontariato (A.N.VV.F.C- AVCM di Modica […]. È così che inizia la parte esperienziale della tesina di maturità della volontaria Virginia Caccamo, conduttrice della Labrador Chloe, facente parte dell’unità cinofila da soccorso della suddetta associazione.

Virginia entra all’interno dell’associazione nel maggio 2020 grazie ai racconti di un’altra giovane leva dell’unità cinofila, Marta Zaccaria, conduttrice della pastore tedesco Diana. Entrambe da subito si sono distinte all’interno del gruppo per la loro giovane e frizzante età, grazie a questo sono riuscite subito ad avere feeling con tutti i cani che compongono la squadra cinofila dell’associazione.

“Siamo veramente orgogliosi di come sta crescendo la nostra squadra – afferma il presidente Antonio Sabellini -. Sono queste le persone che vogliamo, che in questo periodo di vaccinazione intensiva, pur non essendo un’attività prettamente cinofila, si mettono a disposizione della cittadinanza prestando il loro tempo presso gli Hub di Scicli e Modica. Ci auguriamo che questa loro voglia di fare, lavorare, e soprattutto pubblicizzare, come ha fatto Virginia con la sua tesina di maturità, l’operato dell’associazione, possa portare a crescere sempre di più, non solo come numero di volontari ma anche come nuove specializzazioni”.

Salva