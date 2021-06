Grillo: “Chi credi di essere?”…l’opinione di Rita Faletti

Giorni da godere come una bellissima indimenticabile vacanza dopo un lungo periodo di quaresima e rinunce, non solo causate dalla pandemia ma dall’assenza di eventi politici rilevanti. Da quando c’è Draghi, i partiti, per non stare del tutto in ozio, hanno deciso di comune accordo e per non dismettere la sana abitudine di essere in disaccordo più o meno su tutto, di non toccare argomenti impegnativi e dedicarsi piuttosto a bagattelle e trastulli in cui sono imbattibili. Ma c’è chi non trova pace e di riffa o di raffa, con insinuazioni e allusioni o aperte critiche, non perde occasione per soffiare sotto la cenere. Chi può essere se non l’instancabile direttore del Fatto quotidiano? Che Draghi sia presidente del Consiglio a Travaglio non va proprio giù, così pungola il suo amatissimo beniamino Conte perché attinga a tutte le proprie risorse, e ai suoi consigli, per indebolire l’ex banchiere, solleticando l’ambizione dell’avvocato e farlo sognare. La cosa è spassosa, ma in questo paese bislacco nulla si può escludere. Tant’è che ogni cosa sembrava allestita a puntino per il passo decisivo di Conte verso la guida del Movimento, quando, a sorpresa, Grillo è intervenuto a gamba tesa e ha stoppato malamente il leader in pectore che voleva escluderlo dalle decisioni importanti. Chi credi di essere? Un vaffa planetario e Conte si è dileguato, per il momento, lasciando mezzo tramortita una parte del Movimento con Di Maio che se la ride e Matteo Renzi che non fa una piega e commenta: “Sta andando tutto bene”. Già, va meno bene però per il povero Pd che si vede privato del proprio prezioso punto di riferimento. Per Letta i grattacapi sembrano non finire mai.

