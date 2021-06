Consorzio di bonifica, La Rosa: Buona la mediazione del Prefetto

“Ci auguriamo che l’autorevole mediazione del prefetto di Ragusa riesca a chiudere la vertenza. Una cosa è certa, però. Non si può andare avanti così. E bene ha fatto il nostro deputato regionale, Orazio Ragusa, a cercare di dare una scossa al Governo siciliano, cercando di scuoterlo da uno stato di torpore per una vicenda che tiene con il fiato sospeso decine e decine di famiglie”. E’ quanto afferma il responsabile Enti locali della Lega Ragusa, Andrea La Rosa, che è anche presidente provinciale Mpsi, a proposito della difficile situazione che riguarda il personale del consorzio di bonifica. “Continuiamo a ricevere – spiega La Rosa – la segnalazione di numerose persone, dipendenti dell’ente, che non ce la fanno più ad andare avanti perché devono percepire lo stipendio da mesi. Mi chiedo: ma come si è potuti arrivare a una situazione simile, trascurando tutti i segnali che in questi mesi sono stati lanciati? E’ opportuno che l’esecutivo siciliano si dia da fare in tutti i modi per cercare di individuare una soluzione che non può più essere rinviata. E’ essenziale dare delle risposte specifiche a queste persone, alle loro famiglie ma anche alle aziende agricole che in questo specifico periodo non possono essere penalizzate e che, quindi, hanno bisogno di contare il più possibile sui servizi erogati dal consorzio. E’ una fase molto complessa ma il Governo regionale deve metterci mano per attutire i colpi di quella che, a tutti gli effetti, sembra una condizione disastrosa e noi come gruppo dirigente della Lega, attraverso i nostri rappresentanti al governo regionale, cercheremo di sensibilizzare e stimolare azioni e impegni concreti in favore dei lavoratori”.

Salva