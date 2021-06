A Pozzallo troppe criticità nel servizio di igiene ambientale

Il presidente sezionale Confcommercio Pozzallo, Giuseppe Cassisi, d’intesa con il presidente Fipe Pozzallo, Daniele Agosta, si sono rivolti all’Amministrazione comunale, e in particolare al sindaco Roberto Ammatuna, per evidenziare una serie di criticità con riferimento alla gestione del servizio di igiene ambientale. Le associazioni di categoria, dopo le ripetute segnalazioni provenienti dagli iscritti, evidenziano come il problema principale sia legato al mancato ritiro dei rifiuti come da programma evidenziato nella calendarizzazione settimanale, circostanza che rappresenta un problema serio per le attività; rilevata, ancora, la mancata pulizia dei contenitori dell’umido che, non essendo effettuata, comporta disagi in serie, a maggior ragione con il caldo degli ultimi giorni. Infine, Confcommercio e Fipe mettono in evidenza il fatto che risulta essere non sufficiente la dotazione di mastelli e contenitori per le attività commerciali. “Sappiamo che il sindaco, a cui ci siamo rivolti per esternare le nostre perplessità – spiegano Cassisi e Agosta – sta intrattenendo un rapporto conflittuale, per tutta una serie di criticità, con la ditta che si occupa della gestione del servizio di igiene ambientale in città. Aggiungiamo alle varie criticità quelle da noi segnalate e speriamo che, in qualche modo, la situazione che ci sta a cuore possa risolversi. Tra l’altro, l’estate sta entrando nel vivo e ci sarà un numero sempre più consistente di visitatori. E non è possibile che la città sia costretta a presentarsi in questo modo, con le attività commerciali che devono fare i conti con disagi di vario tipo dal punto di vista dell’igiene ambientale. Siamo certi che il sindaco Ammatuna farà valere anche le nostre ragioni nei confronti della ditta con l’auspicio che la stessa riesca a raddrizzare il tiro per evitare ulteriori problematiche ai nostri associati”.

