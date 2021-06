Ripartono i corsi comunali gratuiti di tennis a Marina di Modica

Anche quest’anno, dal 1° Luglio al 31 Agosto, ripartiranno i corsi di tennis comunali gratuiti presso la struttura sportiva di Via dei Fiori a Marina di Modica. I Cors, organizzati dall’Assessorato allo Sport del Comune di Modica, si svolgeranno nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì per i bambini a cominciare dalle 8.00 del mattino, mentre per gli adulti dalle 17,00 alle 19,00. Il campo di tennis potrà essere utilizzato da chiunque, sempre in forma gratuita, prenotandosi al numero di cellulare 331 3041744. L’iscrizione ai Corsi dovrà essere formalizzata presso la stessa struttura. “Questo è il quinto anno in cui proponiamo i Corsi di tennis gratuiti, dichiara l’Assessore Maria Monisteri, e siamo certi che anche stavolta ci saranno tantissime adesioni come negli anni precedenti”. Infatti, nell’edizione dello scorso anno, continua l’Assessore Monisteri, il numero degli iscritti è stato il doppio rispetto alla prima edizione, raggiungendo oltre settanta partecipanti”. I corsi si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti covid dettate dalla Federazione Nazionale Tennis.

