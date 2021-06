Scicli, rissa in Piazza Italia. Un ferito

Quattri giovani albanesi sono stati protagonisti l’altra sera di una rissa a Scicli, in piazza Italia. Non si conoscono i motivi che hanno scatenato l’episodio. Uno è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. È stato duramente picchiato dagli altri tre che erano amici e che, pare, abbiano utilizzato anche una spranga.

