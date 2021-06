Caucana, 150 partecipanti al “Vela Day”

Tutti pazzi per la vela. Anche stavolta il Circolo velico Kaucana ha fatto centro. Venerdì, sabato e domenica scorsi, il Vela Day, la manifestazione nazionale della Federazione italiana vela, ha messo in rilievo la propria valenza di disciplina sportiva che, in periodo di emergenza Covid, è bene tornare a sottolinearlo, risulta essere assolutamente sicura. Le attività si sono svolte presso la sede storica del sodalizio, quindi sulla spiaggia di Caucana. Sono state oltre 150 le persone che, in questo speciale tratto del litorale, hanno potuto per la prima volta solcare le onde a bordo di una barca a vela per una pratica dimostrativa e gratuita. E’ stata utilizzata, per l’occasione, la 555Fiv, barca scuola della Federazione italiana vela che, sebbene sia una barca d’equipaggio in formazione ridotta, consente di garantire l’adeguato distanziamento sociale. I più piccoli, invece, a bordo degli Optimist, piccole barche in singolo appositamente studiate per bambini dai 6 anni in su. Ma non solo. Sono state effettuate prove di windsurf considerato che il Cvk organizza corsi estivi anche di questa disciplina. Una bella soddisfazione, la partecipazione intensa che si è registrata, per gli istruttori, i componenti del Cvk ma anche per gli atleti della squadra agonistica che sono stati presenti fornendo consigli utilissimi a tutti i neofiti. Insomma, tre fantastiche giornate di sole, mare e vela che hanno calamitato l’attenzione degli appassionati e di tutti coloro che si cimenteranno, anche in futuro, con questa disciplina sportiva avendola ritenuta assolutamente meritoria della massima attenzione e con notevoli potenzialità da potere sviluppare. Il Circolo velico Kaucana, ancora una volta, ha dato dimostrazione, aderendo all’invito Fiv di portare avanti la suddetta campagna, di credere parecchio nella promozione sportiva e nel coinvolgimento di atleti in erba che potranno continuare a ritagliarsi un proprio ruolo per diventare sempre più protagonisti in questo ambito.

Salva