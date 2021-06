Panoramica della Criptovaluta THETA

Il team di Consensys è al lavoro sul loro nuovo token, la criptovaluta THETA. Questa sarà la prima valuta digitale completamente decentralizzata. Si baserà sulle tecnologie sottostanti del prossimo Digital Asset Exchange, o DAX, che sarà lanciato da due importanti banche globali nel 2021. Le valute utilizzate saranno il dollaro USA e l’euro.

Il progetto è gestito fuori dall’Europa, ma il programmatore principale è a San Francisco.

In cosa consiste Theta?

Per comprendere il progetto THETA e il suo potenziale come valuta globale altamente efficiente ed efficace nella nostra società attuale, dobbiamo esaminare le caratteristiche di questa valuta digitale.

Come tutti gli altri token sul mercato, vengono creati tramite un algoritmo che distribuisce i token tra più acquirenti e venditori. Il processo si chiama “proof-of-stake” e l’obiettivo è consentire che solo una piccola percentuale del totale dei token entri in circolazione ogni giorno.

C’è un processo di attivazione che si verifica quando vengono aggiunti nuovi blocchi al libro mastro, ed è questo processo che fornisce la liquidità per mantenere bassi i prezzi.

La differenza chiave tra THETA e altre criptovalute è che la classe di attività sottostante è altamente personalizzata e unica. A differenza di altri asset come azioni, obbligazioni e titoli, i token non possono essere copiati. Questa è una distinzione cruciale perché ci offre un altro importante vantaggio: la capacità di fornire liquidità e bassi costi di transazione mantenendo un valore complessivo elevato. Ciò renderà il THETA un “ICO” o un “token ICO” ideale.

Un altro vantaggio chiave è che ci saranno commissioni di transazione molto basse, che sono impostate per rappresentare quasi tutti i profitti del progetto. A differenza di altre criptovalute, THETA opererà senza società intermediarie.

Inoltre, il progetto token non sarà collegato a nessuna società, individuo o entità governativa. In effetti, il THETA è stato creato pensando agli investitori privati. Questo è un altro fiore all’occhiello del progetto ed è uno dei tanti motivi per cui i token sono così preziosi: sono scarsi e valgono più del prezzo che è stato pagato per loro.

Una distinzione fondamentale tra la criptovaluta THETA e la rete Stratis è che c’è un costo operativo inferiore. Poiché non ci saranno terze parti coinvolte per facilitare il trasferimento di token, ci sarà una commissione bassa per eseguire operazioni come lo streaming.

Il sito web THETA verrà utilizzato anche per facilitare il processo di abbonamento per gli abbonati Stratis, quindi ci saranno pochissimi costi aggiuntivi associati al progetto complessivo oltre alle basse commissioni di transazione associate a un tipico processore di pagamento online.

Inoltre si possono comprare questa criptovaluta ed altre su piattaforme affidabili come Immediate Bitcoin.

Theta avrà costi molto bassi

L’Asset Class THETA è caratterizzata da commissioni di transazione molto basse, dovute al fatto che non ci saranno grandi compagnie o enti governativi che gestiranno le monete. Per questo motivo, si stima che la criptovaluta THETA raggiungerà il punto di una grande capitalizzazione di mercato in circa due anni.

A questo punto si stima che ci saranno più di nove trilioni di dollari in circolazione. Poiché l’offerta supera la domanda, quindi il valore di questa moneta sarà determinato esclusivamente dalla capacità dei creatori dei token di aumentare la propria offerta e ridurre la domanda, con conseguente aumento dei prezzi su tutte le unità.

Poiché esiste un limite al numero di monete che possono essere create, questa caratteristica unica della criptovaluta THETA creerà un’interessante struttura di mercato per quegli investitori che cercano token ICO con un potenziale di profitto limitato.

Nello specifico, esiste un piano chiamato “Piano di transazione Crescent” che è progettato per aiutare a proteggere la fornitura di monete ICO. Oltre a questo, ci sarà una seconda fase denominata “Fase della corsa all’oro”. Durante questa fase, si stima che ci sarà una corsa alle monete da parte degli investitori che desiderano vendere rapidamente i propri token e ricevere un profitto immediato.

Un altro aspetto importante di THETA Cryptocurrency è che ogni validatore sarà in grado di controllare due catene separate. Ciò significa che ogni validatore avrà la possibilità di gestire due catene ICO separate e potrà partecipare alla rete ICO senza doversi preoccupare di gestire le proprie catene. Questo sistema di suddivisione della responsabilità per la governance della criptovaluta è noto come “governo in stile consortile”.

Salva