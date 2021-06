Una panoramica su Bitcoin

Un numero crescente di persone ha sentito parlare di bitcoin, la valuta virtuale lanciata nel 2009. Si differenzia dalle valute tradizionali in quanto non é un bene fisico, ma piuttosto è costituito da un complesso algoritmo matematico.

A differenza delle valute tradizionali, i bitcoin non vengono scambiati pubblicamente negli scambi e non possono essere stampati come la valuta cartacea. La mancanza di stampa rende più difficile spenderlo o cambiarlo velocemente.

Di conseguenza, il suo valore è cresciuto nel tempo, ma c’è ancora una grande quantità di scetticismo riguardo alle opportunità di investimento associate a questa forma di denaro virtuale.

Come ottenere Bitcoin

Ci sono molti modi per ottenere bitcoin. Un modo è eseguire transazioni di “mining” sulla rete bitcoin. L’estrazione mineraria, o la risoluzione di un puzzle, è una delle attività che i nuovi utenti possono svolgere per iniziare.

Ci sono due tipi di minatori; minatori commerciali, che vengono utilizzati da grandi istituzioni finanziarie come banche e fondi speculativi, e minatori hobbisti che tendono a farlo per divertimento. Più specializzato è il tuo livello di conoscenza, più facile sarà iniziare, ma ci vuole molta abilità per costruire un sistema di mining dedicato.

Esistono diversi tipi di minatori. Uno è noto come pool, che sono gruppi di persone che accettano di lavorare insieme per risolvere complessi enigmi matematici e quindi essere ricompensati con un determinato numero di bitcoin. I livelli di difficoltà aumentano ogni mese.

Un altro tipo di Miner è noto come miner in pool, e questi sono gruppi di persone che accettano di mettere in comune le proprie risorse per ottenere un reddito. Condividono una certa quantità di risorse tra di loro.

Il processo di mining è piuttosto complicato. Un modo per semplificare è utilizzare il software bitcoin, che è disponibile per il download. Questo software consente a chiunque desideri iniziare l’estrazione di bitcoin di iniziare il prima possibile. Tutto quello che devi fare è registrarti su un sito Web di pool di mining. Questo sito Web ti fornirà tutte le informazioni di cui hai bisogno su come gestire un’attività mineraria.

Ci sono diversi vantaggi nell’avviare un’impresa con l’uso del protocollo bitcoin. Innanzitutto il protocollo è open-source, il che significa che chiunque può partecipare allo sviluppo della rete bitcoin. Ciò rende facile per le aziende diventare membri, dal momento che non devono spendere molti soldi per assicurarsi i diritti per utilizzare il marchio bitcoin. Poiché la rete bitcoin è gratuita, chiunque può iniziare a utilizzarla per transazioni personali. Puoi anche vendere alcune delle tue risorse mantenendole sotto il controllo della società con cui gestisci l’attività. Si possono usare piattaforme come quelle del Yuan Pay Group, per esempio.

Come funzionano le transazioni?

Le transazioni sono registrate nel registro pubblico chiamato portafoglio bitcoin. Qualsiasi transazione effettuata con l’ausilio del protocollo bitcoin è completamente trasparente perché avviene esattamente come accadrebbe in una tradizionale transazione in contanti. L’unica differenza è che la persona che ha effettuato la transazione utilizza una valuta digitale invece di un libretto degli assegni.

Il principale vantaggio dell’uso di questo tipo di criptovaluta è che è molto sicuro e protetto. La ragione principale di ciò è che non vengono eseguiti controlli del credito e quindi non ci sono problemi con le frodi.

Poiché le transazioni sono tutte crittografate, è impossibile decifrare cosa è successo nella transazione. I principali processori di pagamento come PayPal e MasterCard hanno già iniziato a effettuare transazioni con l’uso di bitcoin a causa dell’alto livello di sicurezza che offrono. I principali rivenditori online come Amazon accettano anche pagamenti sotto forma di bitcoin.

Nel 2021, il valore della rete bitcoin era molto basso. Oggi è cresciuto a passi da gigante e ora è diventato una delle forme di valuta digitale più potenti e conosciute al mondo.

Conclusione

La ragione principale di ciò è perché sempre più persone stanno diventando grandi con l’uso della rete bitcoin. Con l’uso di computer, Internet e altri strumenti, è diventato molto più facile per chiunque estrarre i bitcoin di cui ha bisogno. È diventato molto più facile per loro estrarre i bitcoin di cui hanno bisogno, e questo è ciò che conferisce alla valuta una forte reputazione tra le persone.

Salva