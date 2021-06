Approvato il Bilancio di previsione annuale del Libero Consorzio di Ragusa

Approvati dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza, coi poteri dell’organo assembleare, il Dup 2021-2023 ed il Bilancio di previsione annuale e pluriennale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

L’importante documento di programmazione economica prevede tutta una serie di interventi nell’ambito delle attività sia istituzionali che si sostegno alle imprese ed al turismo. Ed ancora, investimenti in manutenzioni ordinarie e straordinarie delle infrastrutture provinciali, a partire da scuole e strade. Tra le azioni promosse dall’ente di viale del Fante anche l’implementazione delle digitalizzazione, passaggio che ha permesso di proseguire le attività agli uffici provinciali in smart working, superando le restrizioni imposte per contrastare la pandemia da covid.

Mantenuti anche gli standard dei servizi delegati dalla Regione, in particolar modo l’assistenza ed i trasporto degli alunni con disabilità. Complessivamente questo si traduce in un totale di spesa per servizi ed investimenti di oltre 222 milioni, oltre 48 milioni di euro, invece per la spesa corrente.

Il Commissario Piazza ha espresso “piena soddisfazione” ed ha ringraziato il segretario generale, i dirigenti e gli uffici per il lavoro svolto e la tempestività con la quale hanno reso possibile l’approvazione dell’atto”. Un ringraziamento rivolto anche al Collegio dei Revisori dei Conti, “per la rapidità e scrupolosa attenzione con la quale hanno esaminato gli atti che hanno ricevuto il parere favorevole”.

“Dopo anni di sofferenza – conclude Piazza – si riesce ad approvare un strumento di programmazione per il triennio, cosa che fino al 2019 era impensabile”.

La deliberazione e tutti gli atti propedeutici allegati sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente, garantendone la massima trasparenza.

