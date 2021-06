I vantaggi di Avalanche

Avalanche è stata sviluppata come applicazione per lo sviluppo di reti sicure. Viene utilizzato per crittografare e-mail, messaggi istantanei e altri tipi di comunicazioni. Questo sistema è stato creato da J. Alex Mandossian e John Waits.

La caratteristica principale di Avalanche Cryptography è che combina la forza e la sicurezza della crittografia della posta elettronica e della firma digitale.

Come Funziona?

L’importanza di questo sistema è che consente agli utenti di una rete di mantenere la privacy e l’integrità delle informazioni inviate attraverso quella rete. Poiché una rete non protetta non è sicura. Un amministratore di rete può rintracciare i messaggi in arrivo nella directory del computer.

Questo può essere applicato anche a Internet. L’amministratore può rintracciare l’origine dei messaggi nella directory del computer.

Questo sistema è stato creato per fornire una forte crittografia/decrittografia e autenticazione contro segnali wireless come GSM, CDMA, WLL, TDMA e così via. Man mano che la popolarità dei telefoni cellulari cresce tra le persone, Avalanche Cryptography trova applicazione anche in loro.

Viene utilizzato come parte di SMS e IM, nonché per la sicurezza del trasferimento di file e di rete. Fornisce una forte crittografia/decrittografia e un’autenticazione forte. Questo viene fatto mediante l’uso di un algoritmo segreto.

Si possono avere Avalanche e altre criptovalute attraverso piattaforme affidabili come BitQT.

Ci sono degli svantaggi?

Ci sono alcuni svantaggi nel sistema Avalanche. Poiché crea firme digitali, l’e-mail del mittente potrebbe non essere accettata nella casella di posta del destinatario se il destinatario non riconosce la firma digitale.

Un altro svantaggio è che i messaggi non vengono trasmessi immediatamente quando dovrebbero essere inviati. Un messaggio inviato al destinatario errato potrebbe non essere recapitato affatto.

Esistono diversi modi per violare la sicurezza di questo sistema. Uno di questi metodi è inviare un messaggio con l’indirizzo IP del destinatario. In breve, l’indirizzo IP del destinatario sarà utilizzato dal destinatario come chiave per decifrare il messaggio.

Finché la chiave rimane nascosta, un utente malintenzionato non avrà difficoltà a decifrare il codice. Tuttavia, lo stesso metodo consente anche di decifrare il messaggio e quindi di utilizzarlo in modo dannoso.

Per questo motivo, alcune aziende potrebbero optare per l’autenticazione della consegna dei messaggi. Questa funzione aiuterà l’utente a determinare se il messaggio è reale o meno. Dopo aver visto un messaggio che l’utente ritiene reale, può decidere di aprirlo o semplicemente cancellarlo.

Questo viene fatto da un’infrastruttura a chiave privata (PKI). Il sistema funziona generando una chiave univoca, che funge da segnaletica per determinare se il messaggio è autentico o meno.

Come funziona con la sicurezza?

L’autenticazione della consegna dei messaggi è possibile anche con l’utilizzo di certificati digitali. Questi certificati forniscono la prova all’utente che il messaggio proviene da una fonte attendibile e che dovrebbe essere attendibile. Serve come prova che il server utilizzato per la consegna è stato verificato e attendibile.

Ciò riduce anche le possibilità di manomissione del messaggio poiché non c’è modo per l’attaccante di alterare il certificato digitale. Questo sistema richiede un browser e alcune altre utilità.

Avalanche consente inoltre di proteggere i dati dal furto o dalla manomissione. Poiché il sistema di consegna è crittografato, questo sistema fungerà da forte deterrente contro qualsiasi manomissione o furto dei dati. Inoltre, ciò contribuirà ad aumentare la credibilità e l’affidabilità di un sito Web e a rendere le informazioni più preziose per l’utente.

Un’ulteriore funzione di sicurezza di questo sistema è chiamata crittografia. Questa funzione crittografa i dati inviati prima che vengano inviati e li salva nella memoria del computer dell’utente.

La crittografia garantirà che i dati non possano essere letti automaticamente o direttamente da chiunque stia cercando i dati. Inoltre, i dati crittografati non possono essere modificati una volta salvati. I dati crittografati non possono inoltre essere intercettati o manipolati in alcun modo né dal server né da nessun altro.

Ci sono due vantaggi principali nell’usare la crittografia delle valanghe. Innanzitutto, viene preservata l’integrità del messaggio. Poiché i dati vengono crittografati prima di essere trasmessi, il messaggio non può essere manomesso o alterato. Questo è importante negli affari poiché i clienti si aspettano che i messaggi rimangano riservati e sicuri. In secondo luogo, questo sistema garantisce che la consegna dei messaggi non vada mai persa.

Oltre a garantire l’integrità del messaggio, questo sistema garantisce un elevato livello di privacy. I messaggi vengono crittografati prima di essere inviati, quindi anche le persone che non hanno bisogno dei dati non possono leggerli. Con un messaggio non crittografato, chiunque osservi una rete potrebbe utilizzare i dati per svolgere alcune attività illegali.

Quando il messaggio è crittografato con Avalanche è praticamente impossibile leggerlo senza un’adeguata autorizzazione.

Salva