Riparte la disinfestazione a Marina di Modica e Maganuco

Inizierà la campagna di disinfestazione durante la notte del 22 giugno 2021 (tra il 22 e il 23) nella zona di Marina di Modica e Maganuco.

Le aree interessate sono tutte quelle dei due centri abitati ricomprese tra la scogliera e la S.P. Pozzallo Sampieri, quella all’inizio di quest’ultima (Oasi dei Re), oltre all’area degli insediamenti industriali (ASI).

Si avvisano i residenti e i villeggianti dei due centri rivieraschi che nel periodo di effettuazione degli interventi è opportuno non sostare all’aria aperta nelle ore previste e in particolare in prossimità del passaggio dell’automezzo operativo; Non lasciare esposti all’aria aperta: indumenti e altri effetti personali; cibi; piante aromatiche in vaso; Tenere porte e finestre chiuse.

Si ricorda che la fascia oraria prevista per l’intervento è dalla mezzanotte e fino alle ore 5,00 circa del giorno successivo.

Nelle aree interessate, durante la mattinata del giorno previsto per le operazioni di disinfestazione, sarà effettuato l’avviso audio-sonoro con automezzo mobile.

