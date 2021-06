La mannara di Montalbano diventa discarica. Riceviamo e

Sono una residente “estiva” della contrada Pisciotto, pago la TARI al comune di Scicli e questo è lo “spettacolo” a cui ho dovuto assistere ieri visitando casa mia;

e non prendiamocela con i turisti perché non viaggiano portando con se i rifiuti ingombranti!!!

Sono i residenti incivili che non possono fare lo sforzo di comporre i n. per il ritiro dei rifiuti ingombranti!!! … e non solo!!! anche altri rifiuti vengo scaricati all’interno del fabbricato cadente di pertinenza della fornace.

È anche vero che la contrada non dispone di contenitori per il deposito dei rifiuti, perciò forse è questo il destino della “mannara”, diventare una discarica.

lettera firmata

Salva