Modica, regalo di compleanno in bici. Ha percorso 300 chilometri

Per il suo 51° compleanno ha percorso 300 km in bici in solitario. Saro Maltese, appassionato della bicicletta, si è voluto fare questo regalo di compleanno. E’ partito da Modica per arrivare fino a Catania. Dal capoluogo etneo ha poi raggiunto Gela per rientrare nella sua città. L’intero tragitto lo ha percorso da solo in undici ore.

Salva