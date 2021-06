I cosmetici decorativi per le donne 50+anni. Cosa buttare via e cosa cambiare?

”Eh, sì! La vita comincia a quarant’anni. È proprio vero!”

Quanto è bella e ben curata una donna non dipende dalla sua età, ma dalla capacità e dal desiderio di prendersi cura di se stessa. Dopo i 50 anni la bellezza non dipende da ciò che la natura ti ha dato, ma da ciò che puoi fare per te stessa per apparire al meglio. Il periodo della sperimentazione audace è finito, l’enfasi è sul rendere un aspetto sano e naturale parte del look di tutti i giorni. Ci vuole pazienza, esperienza e rispetto per se stessi per padroneggiare l’arte del trucco per adulti.

Se con i prodotti per la cura le regole sembrano più semplici (la crema viso e quella contorno occhi https://makeup.it/categorys/206293/ devono essere (obbligatorio!) antirughe e antietà), allora con i cosmetici decorativi è un po’ più difficile. Armati di alcune regole d’oro per l’uso dei cosmetici, per rimanere giovane agli occhi degli altri e suscitare un’ammirazione incrollabile.

Scegli una base trucco intensamente idratante

Affinché il fondotinta sia uniforme, la pelle deve essere ben idratata. Molti truccatori consigliano vivamente alle donne over 50 di avere una base trucco sotto forma di siero, per rendere la pelle perfettamente idratata e levigata.

Inoltre, la base non deve essere usata solo per uscite serali e occasioni speciali. Si consiglia di usarla tutti i giorni, 10-15 minuti prima di utilizzare il fondotinta. Ha bisogno di essere assorbita bene per levigare e idratare la pelle.

Butta via il fondotinta troppo denso

La trama densa “si metterà” istantaneamente nelle rughe e non le nasconderà, ma al contrario, le farà risaltare. Scegli un fondotinta liquido a base, per idratare e levigare di più la pelle. Per tutti i giorni, sarà sufficiente una leggera crema BB o CC. È meglio scegliere un colore tono su tono o anche un tono più chiaro rispetto al tono naturale della pelle. I fondotinta scuri invecchiano solo, mentre quelli chiari uniformano il tono della pelle e nascondono le rughe.

Cambia la cipria – opta per una minerale

È il suo momento di “abbandonare” la cipria compatta, poiché ha una consistenza molto densa che ostruisce le rughe e impedisce alla pelle di respirare. Scegli trame più delicate e leggere, preferibilmente minerali. Puoi optare anche per una versione trasparente – è neutra ed è adatta per opacizzare qualsiasi tonalità della pelle.

Il blush perfetto – quello nude

Poiché dopo 40 anni, la priorità non è l’abbronzatura, ma il pallore aristocratico, è necessario dare alle guance un fresco rossore. Se sei una bionda con gli occhi azzurri, è meglio usare sfumature più rosate, se hai i capelli castani o bruni e la pelle scura, è meglio usare il pesca o il beige, cioè, opta per tonalità più calme e più neutre.

Rossetto naturale – per un trucco più naturale

Nessuno dice di dimenticare il rossetto rosso, solo che è meglio lasciarlo da parte, solo per eventi speciali. Per tutti i giorni, è meglio scegliere rossetti in tonalità naturali, che si abbinano al colore naturale delle labbra: rosa chiaro, nude, pesca, terracotta non troppo scuro. Scegli rossetti intensamente idratanti, non opachi, o un lucidalabbra.

