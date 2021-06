Case occupate. Parla il Sindaco di Santa Croce Camerina

Occupazione abusiva di immobili sul territorio di Santa Croce Camerina. Il Sindaco Giovanni Barone dichiara quanto segue: “Siamo a conoscenza del fatto che, con sempre maggiore frequenza, si registra, su tutto il territorio nazionale e soprattutto nei grandi centri urbani, l’occupazione abusiva di immobili, anche di proprietà privata, con l’asserita “giustificazione” di dovere fare fronte all’emergenza abitativa. Non ci risulta, tuttavia, che a Santa Croce Camerina il fenomeno stia assumendo proporzioni preoccupanti, tali da creare allarme sociale.

In ogni caso, è di fondamentale importanza che questi episodi vengano denunciati dai proprietari, in quanto solo sporgendo querela è possibile avviare il procedimento penale ai sensi dell’art. 633 del codice penale e ottenere l’intervento del Prefetto, che può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Dal canto nostro, adotteremo tutte le iniziative in nostro potere per prevenire tali episodi, incrementando per quanto possibile i controlli della Polizia Municipale. Invitiamo, comunque, i nostri concittadini che vedano abusivamente occupata la loro proprietà a denunciare tali ingiustizie e assicuriamo la nostra vicinanza ai proprietari, anche valutando un’eventuale costituzione di parte civile, da parte del Comune, nei giudizi penali che dovessero instaurarsi, al fine di tutelare l’immagine dell’Ente.”

