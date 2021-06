Assunzione diretta per i “pentiti” di mafia. Il Prefetto scrive ai sindaci iblei

Un ex componente dei clan della criminalità organizzata in un ufficio comunale? E’ una scena verosimile a seguito di una legge che risale al 2018. La Prefettura di Ragusa ha scritto ai Sindaci dei 12 comuni iblei per una ricognizione dei posti vacanti nella Pubblica Amministrazione, da destinare ai collaboratori di giustizia o in subordine ad un loro familiare. In base alla legge n. 6/2018 possono accedere ad un programma di assunzione in un ente pubblico, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, i collaboratori di giustizia attualmente o in passato sottoposti a programma di protezione.

Le assunzioni sono fatte per chiamata diretta nominativa nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, con diritto al collocamento con precedenza.

Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione. Essi sono equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Per il coniuge, i figli e per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, è consentita l’assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto quando costui non ha esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.

Salva