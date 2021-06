Messico e Ungheria: in antitesi su posizioni sessuali

Sinaloa è diventato il decimo stato messicano a riconoscere l’unione legale tra persone dello stesso sesso. Il Congresso dello stato ha approvato all’unanimità, una serie di riforme che riconoscono la parità di convivenza in quella regione. Con 23 voti a favore, nessuno contrario e 17 astenuti, si è deciso di riformare gli articoli 40 e 165 del Codice statale della famiglia. Da questo momento in poi, il governatore Quirino Ordaz Coppel, avrà un periodo di sessanta giorni per adattarlo e trasformarlo in legge. Molti legislatori non erano comunque d’accordo nel sostenere la proposta, ma di attenersi alla sentenza del tribunale. L’esatto contrario di quanto succede nell’Ungheria di Orban in cui è stata approvata una legge che vieta di condividere con i minori contenuti che mostrino tematiche omosessuali o di cambiamento di sesso nei libri e negli spettacoli televisivi destinati agli under 18. La motivazione è che sotto una certa età non è possibile comprendere tematiche dagli effetti negativi sullo sviluppo psicologico che può creare confusione morale in età evolutiva.

Il Congresso di Sinaloa illuminato con i colori LGBTOI+ per celebrare la riforma

