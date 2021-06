Perché dovresti leggere “Hopscotch” di Julio Cortazar? di Giannino Ruzza

E’ senza dubbio una delle opere più importanti di Cortazar, Hopscotch, un classico della letteratura universale che ha una serie di peculiarità che ne fanno un esempio unico, per i lettori di tutto il mondo. Julio Cortazar , franco-argentino, scrittore, traduttore e intellettuale argentino se ne andò 35 anni fa, considerato uno degli scrittori più influenti della letteratura contemporanea, riuscì negli anni ad imporsi , attraverso i suoi testi, nell’immaginario culturale di milioni di persone. Hopscotch è un romanzo noto come un gioco per ragazzi, poiché l’autore ha ritenuto che l’immaginazione letteraria sia molto simile a quella di un bambino quando gioca. Ecco perché ha strutturato il libro in modi speciali in modo che potesse essere letto in vari modi. In Hopscotch, Cortazar, ha inventato una lingua “il gliglico” inventata da una maga (personaggio nell’opera teatrale) un sorta di spagnolo ritmicamente rifatto, che pare il prodotto di un gioco divertente di parole. Inoltre, può essere considerato un romanzo d’amore, perché tratta di due coppie: quella che il narratore ha avuto a Buenos Aires, Talita, e quella di Parigi, che è La Maga. Due tipi diversi di amare. Una donna lo spinge che pensa al quotidiano e al pragmatico; mentre l’altra lo tiene più concentrato sulla meditazione e spiritualità. E ora, cosa stai aspettando? Hai il coraggio di leggere Hopscotch?