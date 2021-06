Coppa America: domani incontro inaugurale Brasile-Venezuela

La versione 2020 della Coppa America di calcio, ​​che a causa di una pandemia è diventata Coppa America 2021, è stata la più controversa della storia nei 105 anni del torneo. Dopo tante incertezze e perplessità la Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol) ha deciso (in meno di 12 ore) che il torneo partirà domani con l’incontro inaugurale Brasile-Venezuela. Il torneo latinoamericano si terrà unicamente in Brasile, senza la presenza di pubblico, nelle città di Brasilia, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiania. L’importante appuntamento calcistico continentale inizialmente si sarebbe dovuto svolgere in Colombia e Argentina, ma è stato annullato a causa dell’epidemia in costante evoluzione nei due paesi. Non è meno grave la situazione in Brasile. Ogni giorno si registrano, in media, quasi 2.000 morti e 60.000 nuovi contagi. Per questo molti settori della popolazione hanno espresso perplessità per la decisione presa. La Coppa America è la più antica competizione per squadre di calcio, la cui prima versione si è svolta molto prima della nascita della Coppa del Mondo. Insieme ai Giochi Olimpici, è l’evento sportivo più longevo al mondo.

