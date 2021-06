Le novità che riguardano la sosta a pagamento a Modica

Poche ma significative novità riguarderanno a partire da lunedi 14 giugno chi utilizza gli stalli di sosta a pagamento a Modica. E’ stato reintrodotto il cosiddetto “tempo di tolleranza”, 10 minuti e 30 minuti per i disabili, che consentirà di lasciare l’auto senza pagare il biglietto della sosta. Sarà sufficiente esporre un disco orario o anche un semplice foglio di carta recante impressa l’ora di arrivo. Per chi dispone del talloncino disabili sarà obbligatorio esporlo accanto all’indicazione dell’ora di arrivo. Per le soste più lunghe ci saranno i posti riservati ai portatori di handicap. Altra novità riguarda i residenti del centro storico che non sono provvisti di box auto. Per loro è prevista la possibilità di stipulare un abbonamento pari a 50 euro al mese e posteggiare così liberamente.

