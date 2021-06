Colombia. Escalation di crolli in miniera.

Escalation di crolli nelle miniere colombiane. Al momento almeno due persone sono morte e 12 intrappolate in un’esplosione all’interno di una miniera di carbone nel dipartimento colombiano di Boyacá. L’incidente è avvenuto presso la miniera di Santa Inés nella zona rurale del comune di Socha. In queste ore le autorità colombiane hanno comunicato che sono stati recuperati i cadaveri di due minatori, mentre altri 3 minatori sono stati estratti vivi e trasferiti nell’ospedale di Socha. Sono in corso le ricerche dei 7 minatori rimasti intrappolati. Secondo un comunicato dell’Agenzia nazionale mineraria (Anm) l’esplosione potrebbe essere stata causata da un accumulo di gas nella miniera 5. Mentre lo scorso 26 marzo, 11 minatori hanno perso la vita seppelliti sono le macerie in una miniera d’oro crollata nel comune colombiano di Neira, nel dipartimento di Caldas, i cui corpi sono stati recuperati dopo due settimane.