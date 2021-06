Tappa ragusana per l’atleta Michail Speciale

Tappa a Ragusa per il Periplo della Sicilia a favore della donazione di organi, tessuti e cellule organizzato da Aido Sicilia e Aido nazionale: più di 1000 chilometri di bici in solitaria che l’atleta Michail Speciale sta percorrendo per portare in giro per la Sicilia la cultura della donazione degli organi. Un’iniziativa sportiva e solidale dal grande valore sociale, realizzata in memoria del padre, con cui aveva programmato il viaggio e venuto a mancare in attesa di trapianto.

Ad accoglierlo, ieri, a Ragusa l’assessore allo Sport Eugenia Spata, il consigliere comunale Sergio Schininà e i responsabili di Aido Ragusa.

“Spesso accostiamo la donazione degli organi, dei tessuti o delle cellule inevitabilmente alla malattia – ha dichiarato l’assessore Eugenia Spata – mentre imprese come questa ci ricordano che un così grande gesto di solidarietà è un vero inno alla vita”.

