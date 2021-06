I soffiatori, via le foglie dal mio prato

Proviamo per un momento a mandare in avanti le lancette dell’orologio ed immaginiamo già l’autunno, naturalmente sappiamo bene che l’estate è alle porte, con il suo clima più freddo ed i colori che ricoprono tutta la gamma del giallo, dell’arancione e del marrone.

Stagione “ingiustamente bistrattata” per il suo essere considerata piuttosto malinconica, la natura appassisce un po’ ma continua comunque a regalare colori e sensazioni, soprattutto per il fatto che è il periodo dell’anno nel quale le foglie cadono in maniera più copiosa dagli alberi. Queste poi vanno a creare una sorta di pavimento morbido per le strade delle città e delle campagne mentre gli alberi si spogliano piano piano.

Questo vale dunque per dei contesti che potremmo definire più “generali”, ma l’autunno ha anche il suo effetto anche nel nostro piccolo e, in particolar modo, nel giardino di casa. Foglie, rami secchi, polvere ed anche sporcizia possono infatti andare ad intaccare l’ordine e la pulizia del nostro piccolo angolo verde andando a creare diverse stonature nel suo insieme.

Di solito, per far fronte alla situazione, la maggior parte degli appassionati di giardinaggio decide di armarsi di sacrosanta pazienza, di un rastrello e di un sacco per raccogliere il tutto e portarlo infine presso i centri di smaltimento.

Certo, è un’opzione piuttosto comune e silenziosa, ma avete mai fatto caso a quanta fatica si deve fare in questi casi? Non sarebbe meglio, invece, optare per un qualcosa di più pratico e tecnologico che vi faccia risparmiare tempo e raggiungere più in fretta i vostri “obiettivi”? Se la vostra risposta è sì, allora, quello che vi ci vuole assolutamente è un soffiatore!

Ma aggiungiamo qualcosa in più e poniamo il caso che necessitiate di un prodotto davvero ben realizzato con ottime performance ed un altrettanto buon prezzo. Dove vi converrebbe cercarlo? Ma sul portale della Ferramenta Giusti naturalmente, solo lì potrete trovare il catalogo completo dei soffiatori Stihl. Un marchio che, tra i possessori di pollice verde, è una vera e propria garanzia di qualità ed affidabilità ed un portale dove potrete sempre fare affidamento su sconti ed offerte speciali.

Sfogliando il catalogo potrete dunque trovare quelli più portatili ed economici, ma con prestazioni non troppo elevate, fino ad arrivare a quelli più grandi e al top di gamma. Non va poi dimenticato il fatto che potrete anche trovarli in dei set assieme ad altri attrezzi come la motosega, il tagliaerba, il decespugliatore oppure il tagliasiepi.

Perché fermarsi ad un solo prodotto se, con un acquisto, potrete assicurare al vostro giardino e prato una cura costante e professionale? Oltre a questo non vanno assolutamente scordati i prodotti “paralleli” come il detergente speciale STIHL Varioclean da 500 ml per mantenere estetica e meccanismi puliti e sempre efficienti.

Prima di procedere con l’acquisto, però, pensate bene a quale tipologia può fare maggiormente al caso vostro:

Soffiatore a scoppio : grande potenza, ma che ha bisogno di una costante ricarica di carburante

: grande potenza, ma che ha bisogno di una costante ricarica di carburante Soffiatore elettrico : lavori illimitati, ma ovviamente occorre che sia sempre attaccato alla corrente tramite prolunga

: lavori illimitati, ma ovviamente occorre che sia sempre attaccato alla corrente tramite prolunga Soffiatore a batteria: discreta potenza, ma minore autonomia

