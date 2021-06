Modica. La bandiera blu sventola da Palazzo S.Domenico

E’ stato l’Assessore Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, Manlio Messina, a esporre per la prima volta nella storia la Bandiera Blu da Palazzo S.Domenico. Un gesto simbolico che vuole dire tanto in termini di ritorno economico, turistico e ambientale per la Città di Modica. Con l’Assessore anche il Sindaco, Ignazio Abbate ed i componenti della Giunta e della maggioranza consiliare. Il Primo Cittadino modicano ha parlato con l’Assessore del lungo iter che Modica ha affrontato per ottenere il tanto sospirato riconoscimento ringraziandolo, inoltre, per la sua presenza oggi in Città che testimonia la grande considerazione di cui Modica gode nel panorama regionale e nazionale. “Voglio ringraziare l’Assessore Messina per la sua presenza che vuol dire molto per noi. Così come voglio ringraziare nuovamente tutte le figure che hanno lavorato a vario titolo per il conseguimento di questo risultato. La Bandiera Blu significa tantissimo per la comunità modicana che l’aspettava da tempo. Vederla sventolare dal prospetto principale di Palazzo S.Domenico è una soddisfazione difficile da descrivere a parole”. Nei prossimi giorni sono previsti altri momenti protocollari per la consegna della bandiera nei lidi di Marina di Modica e Maganuco.

