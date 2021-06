La morte di Enzo Ruta. Modica, camera ardente al “Garibaldi”

Oggi pomeriggio, dalle 16 alle 20, sarà allestita la camera ardente all’interno del Teatro Garibaldi per poter dare l’ultimo saluto all’artista modicano Enzo Ruta. Anche domenica 6 giugno la camera ardente sarà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Gli ingressi avverranno nel rispetto delle norme anticovid.

Ruta è morto ieri sera. La Fondazione Teatro Garibaldi sul proprio profilo social: “Addio ad Enzo Ruta, attore e regista teatrale di Modica. Un male se l’è portato via improvvisamente. Scompare un uomo di cultura, un uomo di teatro, un grande amico del Teatro Garibaldi. Ruta è stato presidente e direttore artistico della compagnia teatrale “Controscena” di Modica e anni fa, per il nostro teatro, si era occupato del coinvolgimento delle compagnie amatoriali locali con l’obiettivo di darne risalto e spazio. Proprio nei giorni scorsi, in occasione dei 100 anni dell’eccidio di via Passo Gatta, era stato il protagonista di un video racconto che vi avevamo proposto su questa stessa pagina social, e come sempre era riuscito, con le sue straordinarie doti interpretative, a catturare l’attenzione dello spettatore e a dare, con la giusta enfasi, voce ad un fatto che ancora oggi fa male. Condoglianze alla famiglia da parte della Fondazione Teatro Garibaldi”.

