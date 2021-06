Ciclisti scorretti. Riceviamo e pubblichiamo

Salve,

vorrei denunciare il comportamento di molti ciclisti spericolati, nel comune di Modica…

Non rispettano le segnaletiche stradali, tagliando la strada agli stop,..proseguendo come se avessero il diritto di precedenza, causando e provocando panico e intralci…E non solo,…si permettono di passarti davanti, tagliandoti la strada, rimproverandoti pure!( fanno anche questo!!) ..poi camminandoti davanti, a passo d’uomo, in tratti di strada e, per giunta, non si possono nemmeno sorpassare.. commettendo il tutto apposta,….

Per loro e secondo loro non esistono regole stradali, hanno e si prendono diritti di precedenza ovunque, non rispettando in assoluto segnaletiche ne’ di stop, dare precedenza, non mantenendo nemmeno la destra….

E non solo….la cosa peggiore e tirannica è che sono loro ad incavolarsi, lanciandoti parolacce, impossessandosi di i diritti dove non devono…

Cosa si potrebbe fare?

Perché… NON SE NE PUÒ PIÙ VERAMENTE!!

Distinti saluti..

Salva