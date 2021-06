Lorefice (M5S). “Rinomina di Razza irrispettoso per i siciliani”

“La scelta del governatore Nello Musumeci, di rinominare Ruggero Razza assessore alla Salute della Regione Siciliana, è inopportuna e irrispettosa per tutti i cittadini siciliani”. Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari sociali e Sanità della Camera dei deputati.

“L’assessore si era infatti dimesso perché indagato per la grave vicenda dei dati falsi sulla pandemia trasmessi all’Istituto superiore di sanità, emersa dalle indagini della Procura di Trapani. In attesa che la magistratura faccia il suo corso consideriamo questa scelta un pessimo segnale di continuità con una gestione dell’emergenza Covid che si è dimostrata fallimentare. Questa ennesima decisione del governatore conferma il caos gestionale in cui si trova la Sicilia che denunciamo da tempo e che lede la fiducia dei cittadini siciliani nelle istituzioni” conclude Lorefice.

Salva