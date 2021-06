Under 17 maschile. Finale è Gupe Volley Catania – Volley Modica

Sarà Gupe Volley Catania – U.S. Volley Modica la finalissima regionale del campionato Under 17 di pallavolo maschile, in programma domenica 6 giugno. La città e l’orario della partita saranno ufficializzati nelle prossime ore perché questa mattina le due società finaliste, di comune accordo, hanno fatto esplicita richiesta alla Fipav Sicilia di non giocare la finale a Caltanissetta, sede scelta dalla Consulta dei Presidenti Territoriali durante una recente seduta, ma di disputare la finale al palasport di Siracusa per motivi logistici. Il Presidente della Fipav Nino Di Giacomo, sempre attento e disponibile alle richieste dei club, sta vagliando la richiesta della Gupe Volley Catania e del Volley Modica, e si è messo subito al lavoro per cercare di venire incontro alle esigenze delle due squadre finaliste.

Le due formazioni hanno centrato la qualificazione vincendo, con merito, i due concentramenti delle finali Interterritoriali che si sono svolti ieri, mercoledì 2 giugno, al “PalaCannizzaro” di Caltanissetta e al palasport “Saetta e Livatino” di Canicattì. Per la cronaca, la Gupe Volley Catania ha vinto la prima partita al tie-break contro la Roomy Saturnia Mca Energy Catania, in un derby avvincente ed emozionante. La Roomy Saturnia Catania ha successivamente battuto il Don Orione Palermo, 3-0. Nell’ultima e decisiva gara, la Gupe Volley Catania ha vinto 3-0 con il Don Orione Palermo, ottenendo così il pass per la finale di domenica 6 giugno. Nel concentramento di Canicattì, anche questo con partite entusiasmanti e di buon valore tecnico, il Volley Modica ha esordito con un perentorio 3-0 contro l’Erice Entello. La formazione trapanese si è poi arresa anche al Volley Brolo 3-1. Lo spareggio Volley Modica – Volley Brolo è terminato 3-1. Ad assistere agli incontri, sia a Canicattì che a Caltanissetta, il Presidente della Fipav Sicilia Nino Di Giacomo e i Consiglieri Regionali Rossana Giacalone, Speranza Maiello e Antonio D’Anna. Presenti anche i Presidenti territoriali di Trapani e Monti Iblei, rispettivamente, Filippo Occhipinti e Gianni Giurdanella, che hanno voluto essere accanto alle loro rappresentative nelle partite della finali Interterritoriali. L’evento è stato organizzato dalla Fipav Sicilia che tiene a ringraziare per la fattiva collaborazione il Comitato Territoriale Akranis (Agrigento-Caltanissetta), presieduto dal neo Presidente Beniamino Giglia e l’assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta Fabio Caracausi.

