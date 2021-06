Rissa Marina di Ragusa. Territorio chiede a Cassì il controllo della situazione

“Lo spiacevole episodio verificatosi, ieri pomeriggio, la porto turistico di Marina, con una rissa fra giovinastri incuranti del posto, dell’ora e delle persone presenti, impone efficaci servizi di controllo che debbono essere predisposti e coordinati, in primis dal Sindaco”

Lo afferma Michele Tasca, presidente dell’Esecutivo di Segreteria di Territorio Ragusa che rileva altresì come, già nel corso dell’emergenza pandemica, sempre al porto di Marina di Ragusa, poco efficacie e quasi inesistenti erano i servizi di controllo della polizia municipale contro assembramenti e mancato uso della mascherina.

“E’ dovere del primo cittadino preoccuparsi della vivibilità nei posti centrali della città, frequentati da famiglie, donne e bambini che vogliono godere di qualche ora di svago – sottolinea Tasca che aggiunge – inammissibile che il primo cittadino non si attivi per organizzare, intanto, efficaci controlli con adeguato numero di pattuglie in città e a Marina di Ragusa, preoccupandosi di coinvolgere il Comitato per l’Ordine Pubblico al fine di assicurare adeguati servizi a tutela dei cittadini”

“Analoghi episodi di gratuita violenza – conclude Tasca – hanno luogo anche in città come per l’aggressione ad un ristoratore in piazza San Giovanni per mano di alcuni immigrati ubriachi, anche in questo caso assenza di controlli e delle Forze dell’Ordine in un centro storico sguarnito di ogni presidio di sicurezza, ormai preda di balordi vittime dei fumi dell’alcool. Pensi, il primo cittadino, alla sicurezza dei ragusani e tralasci qualche cerimonia di troppo.”

Salva